Alors qu’elle s’apprête à disputer son premier Tour de France, la Caja Rural-Seguros RGA a dévoilé un maillot spécial pour la Grande Boucle.

Invitée par ASO sur le prochaine Tour de France, la formation Caja Rural-Seguros RGA a dévoilé un nouveau maillot qu’elle portera pour ses débuts sur la Grande Boucle dans un peu plus d’un mois. Ce maillot rend hommage aux années 1980 et à l’équipe, également sponsorisée par Caja Rural, qui a participé au Tour en 1987 et 1988.

🟢⚪ Juntos recorremos el camino para debutar en la carrera más importante de este deporte. 🇫🇷💛 De la mano de Gsport, hoy presentamos el maillot con el que competiremos en @LeTour. Una prenda moderna pero con historia.#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/N9AJ55kvVU — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 2, 2026

Outre un hommage aux débuts de Caja Rural dans le cyclisme, rend également hommage au coureur de l’équipe Jaume Guardeño, victime d’un accident à l’entraînement le 31 mars. L’équipe affichera le hashtag #ForçaJaume dans le dos de ses maillots en soutien au cycliste d’Alicante, toujours hospitalisé.

Floren Esquisábel (Président de l’équipe Caja Rural-Seguros RGA) :

« Nous sommes une équipe de jeunes, et notre travail commence avec l’équipe junior. Participer au Tour est la reconnaissance de nombreuses années de travail et des résultats obtenus ces dernières années. C’était une immense joie d’apprendre la nouvelle. Nous savons que nous devrons souffrir, car c’est une course extrêmement difficile, mais nous devons tout donner et profiter de cette expérience unique. »