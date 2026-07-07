Annoncé sur le départ pour la Visma | Lease a Bike, Jai Hindley a finalement prolongé avec la Red Bull Bora-Hansgrohe.

Selon plusieurs médias, il était dans le viseur de la Visma | Lease a Bike pour succéder à Simon Yates et devenir lieutenant de Jonas Vingegaard sur le Tour de France. Mais il n’en sera rien. La formation Red Bull Bora-Hansgrohe a officialisé, ce mardi, la prolongation de contrat de Jai Hindley jusqu’en 2028. L’Australien a rejoint l’équipe en 2022. Cette même année, il a remporté le Giro d’Italia. L’année suivante, il a remporté une étape du Tour de France et a porté le maillot jaune pendant une journée. 3ème du Giro d’Italia cette saison, Jai Hindley est présent sur le Tour de France comme coéquipier pour ses leaders Remco Evenepoel et Florian Lipowitz.

Jai Hindley :

« Je suis ravi et reconnaissant de prolonger mon contrat et de poursuivre l’aventure avec Red Bull Bora-Hansgrohe. J’adore travailler avec tous les membres de l’équipe ; pour moi, c’est comme une seconde famille. J’ai de grandes ambitions personnelles, tout comme l’équipe, et je pense que c’est l’environnement idéal pour continuer à grandir et à progresser. Merci à toute l’équipe pour sa confiance renouvelée. »