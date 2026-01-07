À la surprise générale, le vainqueur du Giro d’Italia 2025 Simon Yates a décidé de mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnel.

Coup de théâtre chez Visma | Lease a Bike. Simon Yates, vainqueur du dernier Giro d’Italia, met un terme à sa carrière. Le Britannique tire sa révérence à 33 ans. Pour sa dernière année en tant que professionnel, le Breitannique a réalisé plusieurs performances exceptionnelles. Il a remporté le Giro d’Italia pour l’équipe et une étape du Tour de France. Auparavant, il avait également remporté le Tour d’Espagne, plusieurs étapes des trois Grands Tours et le classement général de Tirreno-Adriatico.

Simon Yates :

« J’ai pris la décision de me retirer du cyclisme professionnel. Cette décision peut surprendre, mais elle n’a pas été prise à la légère. J’y réfléchis depuis longtemps et le moment me semble venu de quitter le sport. Le cyclisme fait partie de ma vie depuis toujours. Des courses sur la piste du vélodrome de Manchester aux compétitions et victoires sur la plus grande scène, en passant par la représentation de mon pays aux Jeux olympiques, le cyclisme a façonné chaque chapitre de ma vie. Je suis profondément fier de ce que j’ai accompli et tout aussi reconnaissant des leçons que j’en ai tirées. Si les victoires resteront à jamais gravées dans ma mémoire, les moments difficiles et les revers ont été tout aussi importants. »

« Ils m’ont appris la résilience et la patience, et ont rendu les succès encore plus précieux. À tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de ce parcours, du personnel à mes coéquipiers, votre confiance et votre loyauté indéfectibles m’ont permis de réaliser mes rêves. Quand j’ai douté de moi, vous, vous n’avez jamais douté. Merci. À mon équipe, Team Visma – Lease a Bike, merci pour votre compréhension et votre soutien face à ma décision d’arrêter maintenant. Vous m’avez donné l’opportunité de réécrire mon histoire, et grâce à la confiance et à la conviction, nous l’avons fait ensemble. Merci. »

« À ma famille, vous avez partagé les sacrifices qu’impliquait ce sport. Les absences et les anniversaires manqués n’ont jamais été faciles, mais vous avez compris ce que ce parcours représentait pour moi et vous m’avez soutenu sans réserve. Je vous dois plus que je ne pourrai jamais l’exprimer. Merci. Je quitte le cyclisme professionnel avec une immense fierté et un sentiment de sérénité. Ce chapitre m’a apporté bien plus que je n’aurais jamais imaginé. Des souvenirs et des moments qui resteront gravés dans ma mémoire longtemps après la fin des compétitions et pour quoi qu’il advienne. »

Grischa Niermann, directeur de la course :

« Avec Simon, nous avons remporté le Giro d’Italia l’an dernier, un exploit exceptionnel pour lui comme pour l’équipe. C’était l’un des objectifs majeurs de la saison, pour nous en tant qu’équipe et pour Simon personnellement. Le fait qu’il ait également remporté une étape du Tour de France souligne son immense talent. C’est dommage qu’il prenne sa retraite maintenant, mais il le fait au sommet de sa gloire. Simon était un grimpeur et un coureur de classement général exceptionnel, toujours performant dans les moments décisifs. Sur le Giro, il a atteint son apogée à un moment où presque personne ne croyait plus en sa capacité à gagner, ce qui le caractérise parfaitement. »