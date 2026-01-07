Vainqueur au sommet du Mont Ventoux sur le dernier Tour de France, Valentin Paret-Peintre prolonge son contrat avec Soudal Quick-Step.

Valentin Paret-Peintre a signé un nouveau contrat avec la Soudal Quick-Step jusqu’à fin 2028. Le grimpeur français a rejoint la formation en 2025 et a immédiatement marqué les esprits, s’imposant au plus haut niveau en remportant l’étape reine du Tour d’Oman et en prenant la deuxième place du classement général. Sur le Tour de France, il a réalisé une performance d’anthologie pour triompher au sommet du mythique Mont Ventoux, inscrivant ainsi une page d’histoire pour Soudal Quick-Step et le cyclisme français. Ce fut un succès inoubliable pour le coureur de 24 ans originaire d’Annemasse, seul Français à avoir remporté une étape de ce Tour.

Valentin Paret-Peintre :

« Je suis très heureux ici, je me sens comme chez moi au sein de l’équipe et j’ai tissé des liens solides avec les coureurs et le staff. J’adore faire partie de ce groupe, que ce soit en course ou en stage. Signer jusqu’en 2028 est très important pour moi, car la saison dernière a démontré mon potentiel de progression dans cet environnement. Je crois profondément en cette équipe et je ressens leur confiance au quotidien, ce qui est extrêmement motivant et me pousse à me surpasser. »