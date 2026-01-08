Après Valentin Paret-Peintre, Paul Magnier prolonge son contrat avec Soudal Quick-Step jusqu’à fin 2029.

Paul Magnier a prolongé son contrat avec Soudal Quick-Step de deux ans, le liant ainsi à l’équipe jusqu’à fin 2029. Le coureur de 21 ans, qui débutera sa saison à la Classica Comunitat Valenciana, a réalisé une saison 2025 exceptionnelle, signant 19 victoires et s’imposant comme l’un des coureurs les plus prolifiques de l’année. Magnier a impressionné non seulement par sa pointe de vitesse et a confirmé son potentiel pour devenir un leader des Classiques.

Paul Magnier :

« Ces deux premières années au sein de l’équipe ont été incroyables. J’adore l’ambiance dans le groupe et les liens que j’ai tissés avec les coureurs et le staff. Je ressens un soutien et une confiance immenses de la part de tous. De plus, je bénéficie des meilleures conditions possibles pour performer. Après une saison à 19 victoires, c’est très important pour moi de savoir que l’équipe croit en moi et souhaite continuer à progresser ensemble. Je suis fier de poursuivre l’aventure avec la Wolfpack pour les quatre prochaines années. »

« L’équipe a continué à renforcer son noyau de spécialistes des Classiques, ce qui me donne une grande confiance pour continuer à progresser dans cette voie. Être entouré de coureurs aussi expérimentés est extrêmement précieux pour mon développement, et je veux en profiter au maximum. Mon objectif est de continuer à progresser et à gagner des courses, non seulement cette saison, mais aussi régulièrement dans les années à venir. »

Jürgen Foré, PDG de Soudal Quick-Step :

« Paul est un coureur au talent exceptionnel et à l’instinct de compétition hors du commun. Dès ses débuts professionnels, il a fait preuve d’une maturité et d’un leadership naturel remarquables pour son âge, associés à une soif de victoire et une ambition que nous chérissons tant chez Soudal Quick-Step. Ses résultats parlent d’eux-mêmes, mais son état d’esprit et sa volonté d’apprendre, de progresser et de prendre les rênes de l’équipe sont tout aussi importants. Prolonger son contrat était une décision évidente et prise en toute confiance. Paul représente un pilier essentiel de notre avenir et nous sommes impatients de poursuivre notre développement et de remporter des victoires ensemble sur le long terme. »