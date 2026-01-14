C’est confirmé : Jonas Vingegaard sera aligné au départ du Tour d’Italie avant d’enchaîner avec le Tour de France.

La Visma | Lease a Bike a dévoilé le programe de ses leaders ce mardi à l’occasion de la présentation de l’équipe à la presse. Malgré les départs de plusieurs coureurs importants de son effectif cet hiver, comme Simon Yates ou encore Olav Kooij, la formation néerlandaise tentera de performer sur les Grands Tours notamment. Le leader de l’équipe, Jonas Vingegaard, doublera le Giro et le Tour de France cette saison.

Le Danois de 29 ans n’a jamais pris le départ du Giro d’Italia. Cela changera dans quelques mois. Sa victoire au classement général du Tour d’Espagne a ravivé son rêve de réaliser un triplé historique sur les Grands Tours. « Bien sûr, cela a joué un rôle dans ma décision », explique Vingegaard. « J’ai déjà gagné en France et en Espagne. Maintenant, je veux faire de même en Italie. »

« J’adorerai ajouter le maillot rose à ma collection »

« C’était une bonne année, mais pas exceptionnelle. J’ai déjà gagné le Tour deux fois. Pour moi, une saison vraiment réussie passe encore par une victoire sur le Tour. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est un rêve que je continue de caresser. Je pense à participer au Giro depuis un moment déjà. C’est l’une des courses les plus importantes du calendrier, et je ne l’ai jamais disputée. J’ai vraiment envie de vivre cette expérience, et le moment me semble idéal. Ma victoire sur la Vuelta l’automne dernier me motive encore plus à tout donner pour la victoire en Italie. J’adorerai ajouter le maillot rose à ma collection. »

« Ces cinq dernières années, ma préparation pour le Tour est restée globalement la même. Cette fois-ci, nous avons opté pour une nouveauté. L’organisation a conçu un superbe parcours pour le Giro. Peut-être moins exigeant que ces dernières années, ce qui rend la combinaison du Giro et du Tour particulièrement intéressante pour nous. Quant à la suite après le Tour, cela dépendra vraiment de ma forme. Je me concentre d’abord sur le Giro, puis sur le Tour. Ce sont mes objectifs principaux. Et pour cela, je suis extrêmement motivé. »

Le programme 2026 de Jonas Vingegaard