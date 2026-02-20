Pauline Ferrand-Prévot prolonge jusqu’en 2028 avec la Visma | Lease a Bike, avec les Jeux olympiques de Los Angeles en ligne de mire.

Pauline Ferrand-Prévot a prolongé son contrat avec l’équipe Visma | Lease a Bike d’un an. Après une première saison réussie, couronnée par une victoire historique sur Paris-Roubaix et au classement général du Tour de France Femmes, devenant ainsi la première Française à porter le maillot jaune, Ferrand-Prévot a choisi de rester au sein de l’équipe jusqu’en 2028.

Pauline Ferrand-Prévot :

« J’adore faire partie de cette équipe et je m’y sens bien. Pour la première fois, je me sens vraiment comprise, à la fois en tant que personne et en tant que cycliste. Je ne me vois pas aller ailleurs. L’année prochaine, je souhaite me concentrer sur le développement de mes performances en contre-la-montre. C’est un objectif que nous avons fixé avec l’équipe. J’espère également donner le meilleur de moi-même aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, un objectif à long terme des plus stimulants. »

Rutger Tijssen, manager de l’équipe :

« Pauline est une athlète exceptionnelle, mais ce qui la distingue vraiment, c’est sa capacité à allier ambition et volonté constante de progresser. Elle se fixe des objectifs ambitieux, ainsi qu’à nous, l’équipe d’encadrement. Non seulement en compétition, mais aussi en préparation et au niveau mental. Cela élève le niveau de toute l’équipe. Son engagement à long terme renforce la confiance et la motivation de chacun. »

Richard Plugge, PDG de la Visma | Lease a Bike :

« Pauline fait partie de l’élite du cyclisme féminin. Dès sa première année chez nous, elle a imposé sa domination sur les plus grandes scènes de notre sport, remportant Paris-Roubaix sur les pavés et s’emparant du maillot jaune emblématique du Tour de France Femmes. Ces succès soulignent son impact sur le cyclisme. Pauline incarne l’ambition et la conviction, et elle joue un rôle important dans le développement et la visibilité du cyclisme féminin. Nous sommes fiers qu’elle poursuive cette aventure avec nous. »