Victime d’une chute dans le sprint final de la Clasica Jean, Maxim Van Gils souffre d’une fracture du bassin et sera absent plusieurs mois.

🫣 Pidcock takes the second place ahead of Christen. Nasty crash from Van Gils 💚 #ClásicaJaén pic.twitter.com/wJry3bdW9w — Clásica Jaén Paraíso Interior (@ClasicaJaen) February 16, 2026

Coup du pour Maxim Van Gils et la Red Bull Bora-Hansgrohe. Le Belge, qui a chuté lors du sprint final de la Clasica Jean après avoir été enfermé contre les barrières par Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), souffre d’une fracture de bassin et va manquer plusieurs mois de compétition. Après une saison 2025 déjà pertubée par les maladies et les blessures, Maxim Van Gils ne débute pas la saison 2026 comme il l’aurait espéré.