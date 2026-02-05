Alors qu’il lancait sa saison 2026 sur le Tour de Valence, Mads Pedersen a abandonné sur chute. Le Danois souffre d’une fracture de la clavicule et du poignet. Le coureur de la Lidl-Trek a été opéré ce mercredi. « La priorité absolue de l’équipe est d’assurer à Mads les meilleurs soins possibles. L’objectif immédiat est de favoriser un rétablissement complet afin de minimiser l’impact sur ses objectifs de saison. Nous annoncerons son retour à la compétition en temps voulu et ne communiquerons d’autres informations qu’en cas de nécessité », indique l’équipe Lidl-Trek.