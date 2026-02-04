Biniam Girmay (NSN Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Valence 2026. Alors que la course s’est emballée dans le Puerto Los Madronos, Giulio Pelizzarri (Red Bull Bora-Hansgrohe) a tenté sa chance en solitaire à 20 kilomètres de l’arrivée. Malgré un bel effort, le jeune italien est repris dans les derniers hectomètres. En l’absence du favori Mads Pedersen (Lidl-Trek) dans le peloton amoindri, Biniam Girmay s’impose pour sa première course sous les couleurs de l’équipe NSN. Il devance Arne Marit (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).

Le classement de la 1ère étape du Tour de Valence 2026
  1. Biniam Girmay
  2. Arne Marit
  3. Giovanni Lonardi

Crédit : NSN Cycling Team