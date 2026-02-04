Biniam Girmay (NSN Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Valence 2026. Alors que la course s’est emballée dans le Puerto Los Madronos, Giulio Pelizzarri (Red Bull Bora-Hansgrohe) a tenté sa chance en solitaire à 20 kilomètres de l’arrivée. Malgré un bel effort, le jeune italien est repris dans les derniers hectomètres. En l’absence du favori Mads Pedersen (Lidl-Trek) dans le peloton amoindri, Biniam Girmay s’impose pour sa première course sous les couleurs de l’équipe NSN. Il devance Arne Marit (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).
BOOM! It’s Bini who takes the win on his first day with the new team! 🔥#VCV2026 pic.twitter.com/Zz9vXR2LEk
— Eemeli (@LosBrolin) February 4, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour de Valence 2026
- Biniam Girmay
- Arne Marit
- Giovanni Lonardi
