Tour de Valence : Santiago Buitrago dompte le Font de Partegat Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Valence au sommet du terrible Font de Partegat devant son coéquipier Pello...

Tour de Valence : Lidl-Trek remporte le CLM par équipe La formation Lidl-Trek a remporté le CLM par équipe inaugural du Tour de Valence 2024 devant la Jayco-AlUla et la Red Bull Bora-Hansgrohe.

J-1 Tour de Valence 2025: Parcours, favoris, diffusion TV Le Tour de Valence a lieu du 5 au 9 février. Ben O'Connor, Carlos Rodriguez, Joao Almeida, Lenny Martinez,... Voici le parcours et les...

Brandon McNulty remporte le Tour de Valence, la dernière étape pour Barta Dernier rescapé de l'échappée, William Barta (Movistar Team) a remporté la dernière étape du Tour de Valence. Brandon McNulty s'adjuge le classement général.

4ᵉ étape Tour de Valence : Brandon McNulty fait coup double Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Valence en solitaire. L'Américain s'empare de la tête du classement général....

Tour de Valence : Jonathan Milan le plus rapide sur la 3ᵉ étape Jonathan Milan (Lidl-Trek) s'est facilement imposé au sprint lors de la 3ᵉ étape du Tour de Valence devant Arne Marit et Giovanni Lonardi.

2ᵉ étape Tour de Valence : Mohoric fait parler ses talents de descendeur Après avoir fait la différence dans la descente finale, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Valence.

1ʳᵉ étape Tour de Valence : doublé de l’équipe Bardiani Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de Valence devant son coéquipier Manuele Tarozzi.

Rui Costa remporte la dernière étape et renverse le classement général du Tour de Valence Rui Costa (Intermarché-Wanty-Circus) a remporté, ce dimanche, la 74ème édition du Tour de Valence. Le Portugais a renversé le classement général en remportant la...