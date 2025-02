Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Valence. Malgré quelques tentatives de bordures, c’est un peloton groupé qui s’est présenté dans les rues de Valence. Parfaitement emmené par ses équipiers, Jonathan Milan s’impose facilement au sprint. Il devance Jake Stewart (Israel – Premier Tech) et Giovanni Lonardi (Polti – Kometa). Après avoir fait la différence sur la 2ᵉ et la 4ᵉ étape, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) remporte le général de ce Tour de Valence 2025 devant Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) et son coéquipier Pello Bilbao.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Valence

