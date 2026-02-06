Andrew August (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Valence 2026. Dans le final, quatre coureurs tentent leur chancer pour éviter un sprint massif avec Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG), Adne Holter (Uno-X Mobility), Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step) et Andrew August. Le jeune américain ne relaie pas ses compagnons d’échappée avec la présence de son coéquipier Ben Turner dans le peloton. Plus frais que ses concurrents, August s’impose devant Holter et Vermeersch, tandis que Ben Turner règle le sprint du peloton juste derrière. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) est toujours leader du classement général.

🇺🇸 Y Andrew hizo su 𝐀𝐔𝐆𝐔𝐒𝐓O 🫨 🙌🏼 Estreno en profesionales y alegrón para @INEOSGrenadiers desde la postrera fuga del día en San Vicente del Raspeig, final de la 3ª etapa de la @VueltaCV 📺 La #VCV2026, hasta el domingo en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/Et4ugOIH4f — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 6, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de Valence 2026

Andrew August Adne Holter Florian Vermeersch

Results powered by FirstCycling.com