Avec les arrivées de Kévin Vauquelin et Oscar Onley, la formation Ineos Grenadiers veut jouer les premiers rôles en 2026.

Après avoir longtemps dominé dans les années 2010, la formation Ineos Grenadiers recule chaque année au classement UCI par équipe depuis 2022. En 2025, l’équipe britannique est même descendue à la 8ème place, bien loin de ses ambitions. En manque de réultats sur les classements généraux des Grands Tours et sur les plus grandes courses en règle générale, l’équipe de Dave Brailsford tentera de redresser la pente en 2026 et retrouver le statut qui était le sien.

Les recrues 2026 d’Ineos Grenadiers

Avec les arrivées de Kévin Vauquelin et Oscar Onley, Ineos Grenadiers s’offre deux jeunes qui ont crevé l’écran en 2025. 4ème du dernier Tour de France, Onley devrait endosser le rôle de leader sur les Grands Tours et se battre pour les podiums. Profil complet capable de briller sur tous les terrains, Kévin Vauquelin aura sa carte à jouer sur de nombreuses courses comme La Flèche Wallonne, où il a terminé 2ème en 2024 et 2025. L’équipe britannique a également recruté le champion de France Dorian Godon, Jack Haig ou encore le sprinter Sam Welsford.

Les coureurs clés : Oscar Onley, Kévin Vauquelin, Filippo Ganna, Egan Bernal.

Le maillot et le vélo 2026 d’Ineos Grenadiers

L’équipe britannique roulera toujours sur des vélos Pinarello Dogma F pour la saison 2026, en blanc et orange. Conçue et réalisée par Gobik, la nouvelle tenue d’Ineos arbore un style audacieux avec un maillot orange et blanc tandis que le cuissard est gris-beige.

L’effectif 2026 d’Ineos Grenadiers