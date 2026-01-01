Effectif complet, coureurs clés,… Voici la présentation de l’équipe Alpecin – Premier Tech, qui vient de dévoiler son nouveau maillot.

L’équipe des frères Roodhooft change d’identité en 2026 et devient Alpecin – Premier Tech. Malgré une saison légérement moins bonne que les deux précédentes, l’équipe a pris la 7ème place du classement UCI par équipe sur la période 2023-2025. Emmenée par son duo de leaders Mathieu van der Poel / Jasper Philipsen, l’équipe se concentre sur les Monuments, les classiques et les victoires d’étape, délaissant les classements généraux.

Les recrues 2026 d’Alpecin – Premier Tech

L’équipe perd plusieurs coureurs importants de son effectif avec Gianni Vermeersch, Quinten Hermans, Timo Kielich, Edward Planckaert ou encore Xandro Meurisse. Pour palier ces départs, la formation accueille le srinter Gerben Thijssen, Hugo Houle, Francesco Busatto, Florian Sénéchal ou encore quatre coureurs de l’équipe développement.

Les coureurs clés : Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Kaden Groves.

Le maillot et le vélo 2026 d’Alpecin – Premier Tech

Après un maillot gris lors deux deux dernières saisons, la formation belge retrouvera les couleurs bleu et noir, comme lors des années 2022 et 2023. Premier Tech, le nouveau sponsor titre apparait le maillot et le cuissard. Mathieu van der Poel et ses coéquipiers rouleront toujours sur un Canyon Aeroad CFR.

L’effectif 2026 d’Alpecin – Premier Tech