Mathieu van der Poel a remporté le X²O Badkamers Trofee de Baal, sa septième victoire en autant de cross disputés cette saison.

La 6ème édition du X²O Badkamers Trofee avait lieu ce jeudi 1er janvier à Baal, à l’occasion du GP Sven Nys. Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) débute l’année 2026 comme elle avait fini 2025 : en s’imposant. La Néerlandaise a fait la diffèrence dès le premier tour avant de décrocher la victoire. Après avoir fait une erreur en tout début de course, Puck Pieterse (Alpecin – Premier Tech) n’a jamais été en mesure de revenir sur sa compatriote et prend la 2ème place. Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM zondacrypto) complète le podium. Lucinda Brand conforte sa place de leader du classement général.

Le classement du X²O Badkamers Trofee de Baal Femmes

Lucinda Brand Puck Pieterse Zoe Bäckstedt

7/7 pour MVDP

Sur le circuit humide de Baal, on pensait que Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) avait fait la diffèrence dès le deuxième tour mais c’était sans compter sur Emiel Verstrynge (Crelan – Corendon), qui est revenu sur le champion du monde au terme d’un bel effort. Van der Poel chute sans gravité mais finit par faire la diffèrence à la mi-course pour remporter l’emporter en solitaire. Il devance Emiel Verstrynge et Thibau Nys (Baloise Glowi Lions), qui complète le podium. 5ème sur la ligne, Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) conforte sa placer de leader du général.

Le classement du X²O Badkamers Trofee de Baal

Mathieu van der Poel Emiel Verstrynge Thibau Nys

