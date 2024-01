Mathieu Van der Poel poursuit sa domination sans partage en dominant le X2O Trofee de Coxyde, sa neuvième victoire consécutive.

Une fois de plus, le suspens n’aura pas duré longtemps. Il aura suffi d’un demi-tour à Mathieu Van der Poel pour faire la différence sur le X2O Trofee de Coxyde. Comme depuis le début de sa saison de Cyclo-cross, le Néerlandais a été impressionnant de facilité et de sérénité. Il s’impose devant Pim Ronhaar et Wout Van Aert qui monte sur la troisième marche du podium. Van Der Poel signe donc sa 9ème victoire en CX sur 9 courses cette saison.

Le classement du X2O Trofee de Coxyde Hommes

Mathieu Van der Poel Pim Ronhaar Wout Van Aert

Fem van Empel intouchable à Coxyde

Chez les femmes, Fem van Empel n’aura pas fait durer le suspense très longtemps elle aussi. Dès le premier tour et le passage dans le sable, la championne du monde s’en va seule. Malgré une petite frayeur lors d’un changement de vélo, la Néerlandaise s’offre une quatorzième victoire cette saison. Elle devance Lucinda Brand, qui a résisté au retour tonitruent de Ceylin del Carmen Alvarado dans les derniers mètres.

« Je suis très heureuse d’avoir remporté ce magnifique cross traditionnel. C’était important de pouvoir rouler avec ses propres lignes sur ce parcours. Cela m’a donné un peu plus de repos, c’est pour cela que j’ai commencé vite. Après, j’ai pu rouler à mon rythme », a régi Fem van Empel.

Le classement du X2O Trofee de Coxyde Femmes