Tout en maîtrise, Fem van Empel a signé une onzième victoire consécutive à l’occasion de la Coupe du monde de Cyclo-cross d’Anvers.

11 victoires en 11 Cyclo-cross cette saison. Fem van Empel poursuit sa série d’invincibilité en remportant la neuvième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross. Dans le quatrième des six tours de course, la championne du monde profite d’une petite faute de Lucinda Brand pour faire la différence. Alors qu’elle vient de prolonger son contrat avec la Visma Lease | a Bike, van Empel s’impose à Anvers devant ses compatriotes Lucinda Brand et Puck Pieterse. 4ᵉ de la course, Ceylin del Carmen Alvarado reste leader du classement général de la Coupe du monde, 67 points devant Brand.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross d’Anvers