Tout en maîtrise, Mathieu van der Poel a remporté la Coupe du monde de Gavere avant d’affronter Wout van Aert ce vendredi à Loenhout.

3 / 3 pour Mathieu van der Poel en Cyclo-cross cette saison. Après Zonhoven et Mol, le champion du monde s’est de nouveau imposé ce jeudi lors de la cinquième manche de la Coupe du monde disputée à Gavere. Dans le troisième tour de course, le Néerlandais a fait la différence sur ses adversaires. Il devance Michael Vanthourenhout, qui conforte sa première place de leader du classement général de la Coupe du monde. Thibau Nys complète le podium.

Danger ⚠️ as MVDP moves to the front!

Lap 3️⃣ / 7️⃣ and is this the last time his competitors see him until the end of the race? #CXWorldCup #FLCS pic.twitter.com/k6q0BIxpYM

