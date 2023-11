Les Néerlandais de la Baloise Trek Lions Pim Ronhaar et Lucinda Brand ont remporté la cinquième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross à Dublin.

Après Troyes la semaine dernière en France, les meilleurs crossmen du monde avaient rendez-vous à Dublin ce dimanche pour la cinquième manche de la Coupe du monde. Chez les femmes, sous une pluie battante, Luncinda Brand a signé sa première victoire de la saison dans les sous-bois. Elle met un terme à la belle série de Ceylin del Carmen Alvarado, qui restait sur quatre victoires consécutives. Alvarado prend la deuxième place à 38″ et conserve la tête du classement général de la coupe du monde. La Britannique de 19 ans Zoe Backstedt est 3ᵉ à 45″.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Dublin Femmes

Luncinda Brand Ceylin del Carmen Alvarado Zoe Backstedt

Deuxième victoire en Coupe du monde pour Pim Ronhaar

Quelques heures plus tard, c’était au tour des hommes de s’élancer sur le circuit très boueux de la capitale irlandaise. Après une course haletante et une belle bataille, Pim Ronhaar signe sa deuxième victoire de la saison en Coupe du monde. Le Néerlandais devance Laurens Sweeck, au terme d’une belle bagarre dans les derniers hectomètres entre les deux hommes. 3ᵉ de l’épreuve, Eli Iserbyt conforte sa place de leader du classement général de la coupe du monde.

La réaction de Pim Ronhaar :

« J’ai tout donné dans les deux derniers tours et je me sentais bien. Dans les derniers 500 m, Laurens m’a dépassé et à ce moment-là, j’ai pensé que je n’allais pas gagner. J’attendais… j’attendais… j’attendais… le bon moment et quand j’y suis allé, je me suis senti si fort et j’ai vu qu’il n’avait pas réussi à venir avec moi. C’est fou de gagner comme ça ! »

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Dublin Hommes