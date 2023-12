Impressionnant de facilité, Mathieu Van der Poel a surclassé la neuvième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross à Anvers devant Wout Van Aert.

Trois Cyclo-cross et trois victoires pour Mathieu Van der Poel ! Après le X²O d’Herentals et l’Exact-cross de Mol ce samedi, Mathieu Van der Poel a remporté la Coupe du monde d’Anvers ce dimanche. Tout avait pourtant mal démarré pour le champion du monde, qui a déchaussé dès les premiers mètres. Reparti loin derrière, Van der Poel a également été ralenti par la chute de Tom Pidcock. Malgré cela, le Néerlandais recolle sur la tête de course dans le deuxième tour avant de produire son effort le tour suivant. Impérial, Van der Poel s’impose facilement, 29″ devant Wout Van Aert, qui a accéléré dans le dernier tour. Eli Iserbyt complète le podium et conforte sa place de leader du classement général de la Coupe du monde.

King of Antwerpen 👑

Last lap and MVDP is cruising with +35s gap on van Aert who starts to power away from Iserbyt! @SportPic_Agency #CXWorldCup pic.twitter.com/ATmMo4WMH2

— UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 23, 2023