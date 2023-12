Pour son premier Cyclo-cross de la saison, Mathieu Van der Poel a écrasé la concurrence lors du X20 Trofee d’Herentals. Chez les femmes, Fem Van Empel signe une dixième victoire de rang.

Mathieu Van der Poel était de retour à la compétition ce samedi sur les terres de Wout Van Aert, à Herentals, à l’occasion du X20 Trofee. Dès le premier tour, le champion du monde met fin au suspens et fait la différence dans l’ascension du Skiberg. Malgré une petite chute à la mi-course, le champion du monde a été impressionnant de facilité pour son retour à la compétition. Derrière, malgré un départ plutôt clame, Tom Pidcock prend la deuxième place à 27″. Lars van der Haar complète le podium.

Le classement du X20 Trofee d’Herentals Hommes

Mathieu Van der Poel Tom Pidcock Lars van der Haar

Fem Van Empel poursuit son incroyable série

Quelques heures plus tôt, les femmes s’élançaient sur le circuit d’Herentals. Alors que Fem Van Empel avait fait la différence en début de course et semblait parti pour faire toute la course en tête, Lucinda Brand est parvenue à rentrer sur la championne du monde à deux tours de l’arrivée. Les deux femmes se sont disputées la victoire au sprint et c’est Fem Van Empel qui a levé les bras pour la dixième fois cette saison, en autant de courses disputées ! Annemarie Worst complète le podium à 45″.

