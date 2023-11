Fem van Empel a écrasé la concurrence sur les championnats d’Europe de Cyclo-cross à Pont-Château pour signer une septième victoire de rang.

Fem van Empel continue de survoler ce début de saison 2023-2024 de Cyclo-cross. Annoncé comme la grande favorite, la Néerlandaise a répondu présent ce dimanche à Pont-Château lors des championnats d’Europe. Impressionnante de facilité, la coureuse de la Jumbo-Visma n’a laissé aucune chance à ses concurrentes pour conserver son titre européen. Elle devance sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado, +1:35″ et Sara Casasola (Italie), +1:56″.

Fem van Empel does it again 🥇

She is European champion for the second year in a row 🌟@JumboVismaWomen pic.twitter.com/JmwwLG0ZqE

— Eurosport (@eurosport) November 5, 2023