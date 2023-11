Après avoir remporté le relais mixte vendredi, Aubin Sparfel et Célia Gery sont devenus champions d’Europe de Cyclo-cross Juniors.

Les Français continuent de briller à domicile sur ces championnats d’Europe de Cyclo-Cross. Après la victoire sur le relais mixte vendredi, Célia Gery a décroché le titre européen sur la course Juniors femmes. Elle devance la Britannique Cat Ferguson, +26″ et Viktoria Chladonova (Slovaquie), +31″.

