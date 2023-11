En ouverture des championnats d’Europe de Cyclo-cross à Pont-Château, l’équipe de France a remporté le relais mixte à domicile.

Premier titre européen pour l’équipe de France qui vient de remporter le relais-mixte des championnats d’Europe de Cyclo-cross, qui ont lieu à Pont-Château dans la Loire-Atlantique. Pour la première épreuve de ce week-end de compétition, le relais français, composé d’Aubin Sparfel, Célia Gery, Rémi Lelandais, Electa Gallezot, Joshua Dubau et Hélène Clauzel, s’est imposé 33″ devant les Britanniques (Oscar Amey, Imogen Wolff et Cat Ferguson, Daniel Barnes, Cameron Mason et Anna Kay). La Belgique (Naud De Clercq, Shanyl De Schositter, Yorben Lauryssen, Xaydee Van Sinaey, Witse Meeussen, Sanne Cant) monte sur la troisième marche du podium à 1:07″.

À noter que les épreuves programmées ce samedi auront finalement lieu dimanche en raison des forts vents annoncés dans la région. « Suite aux conditions météorologiques extrêmes, la préfecture de la Loire-Atlantique a pris la décision de reporter les épreuves de samedi au dimanche 5 novembre« , précise l’organisation.

Le classement du relais mixte des championnats d’Europe de Cyclo-cross

#EuroCross23 – Team Relay 1 France

2 Great Britain

3 Belgium — UEC_cycling (@UEC_cycling) November 3, 2023