Les championnats d’Europe de Cyclo-cross ont lieu du vendredi 3 au dimanche 5 novembre, à Pont-Château, dans la Loire-Atlantique.

Après avoir accueilli avec deux championnats du monde (1989 et 2004) et deux championnats d’Europe (2005 et 2016), Pont-Château s’apprête à être à nouveau le théâtre de défis de haut niveau du Cyclo-cross ce week-end, du 3 au 5 novembre. Pour la troisième fois de l’histoire, les championnats d’Europe de la discipline auront lieu dans la commune de Loire-Atlantique. Un total de 277 athlètes venus de 23 pays sont inscrits à la manifestation continentale et se disputeront les sept titres en jeu, y compris celui du Team Relay qui sera décerné pour la première fois.

Un duel entre Belges et Néerlandais attendu

Chez les Hommes Élites, le défi entre les coureurs belges et néerlandais, les deux équipes nationales qui dominent la discipline, sera particulièrement attendu. Le Champion d’Europe en titre, le Belge Michael Vanthourenhout, devra affronter des adversaires de taille pour défendre son titre remporté l’an dernier à Namur (Belgique), comme les Néerlandais Lars van der Haar, vainqueur de deux titres européens dans sa carrière et deuxième l’an dernier, Joris Nieuwenhuis, Ryan Kamp et Pim Ronhaar.

En plus du champion en titre, la Belgique pourra compter sur d’autres éléments particulièrement intéressants comme le jeune Thibau Nys et les expérimentés Eli Iserbyt et Laurens Sweeck, tandis que le pays hôte, la France, pourra miser sur des athlètes de pointe comme Joshua Dubau et Mickaël Crispin.

Fem Van Empel sur sa lancée ?

La championne du monde et d’Europe en titre, Fem van Empel (Pays-Bas) tentera de rester invaincue cette saison, elle qui a remporté les deux premières manches de la coupe du monde. La sélection néerlandaise se présentera au départ avec Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Manon Bakker, Aniek Van Alphen et Inge Van Der Heijden. La Hongroise Kata Blanka Vas, l’Italienne Silvia Persico, la Belge Laura Verdonschot et la Française Hélène Clauzel seront également présentes.

Des chances françaises en Espoirs et Juniors

Le Belge Emiel Verstrynge, premier l’an dernier à Namur, sera l’un des favoris de l’épreuve réservée aux espoirs, tout comme David Haverdings (Pays-Bas), Nathan Bommenel (France) et les Belges Victor van de Putte et Jente Michels, tandis que chez les femmes, les regards seront tournés vers Zoe Backstedt (Grande-Bretagne), Marie Schreiber (Luxembourg) et Kristyna Zemanová (Slovaquie).

La star danoise Albert Whiten Philipsen, vainqueur cette année des titres mondiaux sur route et VTT Cross-country, ainsi que des titres européens en VTT Cross-country, VTT Team Relay et contre-la-montre individuel, sera au départ de la course Juniors à laquelle participeront également le Hongrois Zsombor Takács, leader du classement UCI, l’Espagnol Hodei Muñoz Gabiña et le Français Aubin Sparfel. Chez les Femmes, Célia Gery (France) comptera parmi ses principales adversaires les Britanniques Cat Ferguson et Imogen Wolff, ainsi que la Slovaque Viktória Chladoňová.

Comment suivre les championnats d’Europe de Cyclo-cross ?

Les championnats d’Europe de Cyclo-cross 2023 seront à suivre en direct sur la chaîne L’Équipe 21 et sur Eurosport.