Retour sur la victoire de Thibau Nys à Waterloo

Le Belge Thibau Nys a remporté ce dimanche soir la première des 14 manches de la Coupe du monde de cyclocross, qui se disputait à Waterloo, aux Etats-Unis. Le coureur de l’équipe Baloise Trek Lions a devancé un de ses compatriotes, Eli Iserbyt (Pauwels Sauces-Bingoal), de 16 secondes.

Baloise Trek Lions : Performance exceptionnelle

Derrière le duo Nys et Iserbyt, l’équipe Baloise Trek Lions a démontré une puissance impressionnante en plaçant trois de ses coureurs dans le top 5 : Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis et Lars van der Haar. Le champion d’Europe Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauces-Bingoal) n’a pas démérité non plus en s’assurant la 6e place.

Première victoire élite pour Nys

À seulement 20 ans, Thibau Nys signe sa première victoire en Coupe du monde de cyclocross dans la catégorie élite. Une victoire qui le propulse directement en tête du classement général de la Coupe du monde.

Dominance néerlandaise chez les dames

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Fem van Empel (Jumbo-Visma). La championne du monde et lauréate de la dernière Coupe du monde, l’a emporté en solitaire avec une avance considérable. La jeune cycliste de 21 ans a ainsi confirmé son excellente forme, après avoir décroché le titre au Be-MINE Cross de Beringen la semaine précédente.

Prochaines étapes du circuit

Après cette intense compétition outre-Atlantique, la Coupe du mondede cyclocross fait son grand retour en Belgique. Le 29 octobre, tous les yeux seront rivés sur Maasmechelen. Avant cela, un autre rendez-vous attend les cyclistes : la manche d’ouverture du Superprestige à Overijse le weekend prochain.