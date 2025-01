À une semaine des mondiaux où il retrouvera Wout van Aert, Mathieu van der Poel a remporté la CDM de Cyclo-cross à Hoogerheide.

Une semaine avant les championnats du monde de Liévin, la dernière manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross avait lieu ce dimanche à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) s’est imposée devant Blanka Vas (SD Worx – Protime) et Puck Pieterse (Alpecin Fenix). Lucinda Brand remporte le classement général de la Coupe du monde pour la troisième fois de sa carrière.

Le classement de la CDM de Cyclo-cross d’Hooghereide Femmes

Lucinda Brand Blanka Vas Puck Pieterse

Results powered by FirstCycling.com

Chez les hommes, après avoir dominé à Maasmechelen la veille, Mathieu van der Poel a vite tué le suspense devant ses fans. Au terme d’une nouvelle course parfaite, le Néerlandais poursuit son sans-faute et s’impose une nouvelle fois, une semaine avant les championnats du monde, où il retrouvera Wout van Aert, qui sera finalement au départ. 2ᵉ de la course, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) remporte le classement général de la Coupe du monde. Lars van der Haar (Baloise Glowi Lions) complète le podium.

Le classement de la CDM de Cyclo-cross d’Hooghereide Hommes

Mathieu van der Poel Michael Vanthourenhout Lars van der Haar

