10/10 pour Mathieu Van der Poel, qui s’impose tout en maîtrise à Zonhoven et poursuit sa série d’invincibilité cette saison.

Comme depuis le début de la saison de Cyclo-cross, Mathieu Van der Poel était au-dessus du lot lors de la douzième manche de la coupe du monde à Zonhoven. Dans le quatrième tour, le champion du monde place son accélération et s’en va seul réaliser un nouveau numéro. En l’absence de Wout Van Aert, qui a renoncé, et de Tom Pidcock, malade, Van der Poel s’impose pour la dixième fois cette saison et poursuit son sans-faute. Il devance Joris Nieuwenhuis et Laurens Sweeck. Eli Iserbyt termine 6ᵉ et conserve la tête du classement général.

10/10 pour Van der Poel ! ✅ Impérial, le Néerlandais remporte, à Zonhoven, une nouvelle manche de Coupe du monde ! #LesRP pic.twitter.com/o9pnKWChk1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 7, 2024

Le classement de la Coupe du monde de Zonhoven Hommes

Mathieu Van der Poel Joris Nieuwenhuis Laurens Sweeck

Brand chute lourdement, Pieterse s’impose

Chez les femmes, la course a été mouvementée. Dès le premier tour, Puck Pieterse est victime d’un ennui mécanique et perd du temps. Devant, Lucinda Brand en profite pour accélérer et s’en va seule. Mais dans le troisième tour, la coureuse de la Baloise Trek Lions est victime d’une lourde chute. Touchée au nez, Lucinda Brand abandonne. Alors qu’elle a remonté ses concurrentes une à une, Puck Pieterse s’offre la victoire à Zonhoven. Elle devance sa compatriote Inge van der Heijden et la jeune britannique Zoe Backstedt. Au classement général, Ceylin del Carmen Alvarado reste leader, 52 points devant Pieterse.

Le classement de la Coupe du monde de Zonhoven Femmes