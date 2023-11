Eli Iserbyt a remporté son duel face à Lars van der Haar lors la quatrième manche de la coupe du monde de Cyclo-cross à Troyes.

La quatrième manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross 2023-2024 avait lieu ce dimanche 19 novembre à Troyes, dans le département de l’Aube. Malgré le départ rapide de Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado a parfaitement géré sa course pour signer une quatrième victoire de rang, après avoir remporté le Superprestige de Niel, Merksplas et la Coupe du monde de Termonde le week-end dernier. Alvarado devance Puck Pieterse et Lucinda Brand pour un podium 100% néerlandais. Au classement général de la Coupe du monde, Alvarado compte désormais 55 points d’avance sur Fem van Empel.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Troyes Femmes

Ceylin del Carmen Alvarado Puck Pieterse Lucinda Brand

Eli Iserbyt nouveau leader de la Coupe du monde

Quelques heures plus tard, c’était au tour des hommes de s’élancer pour huit tours du circuit de Troyes. Le leader du classement général de la Coupe du monde, Lars van der Haar a réalisé le meilleur départ. Mais à mi-course, Eli Iserbyt revient sur le Néerlandais avant de s’en aller seul dans le cinquième tour. Le Belge remporte sa première manche de Coupe du monde cette saison. Il devance Lars van der Haar et Joris Nieuwenhuis, vainqueur du Superprestige de Merksplas. Iserbyt prend la tête du classement général, un petit point de Lars van der Haar.

Le classement de la Coupe du monde de Cyclo-cross de Troyes Hommes