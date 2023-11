Ceylin del Carmen Alvarado et Joris Nieuwenhuis ont dominé la quatrième du Superprestige en Cyclo-cross à Merksplas.

La quatrième manche de Superprestige, compétition de Cyclo-cross, avait lieu ce samedi à Merksplas en Belgique. En début d’après-midi, les femmes s’étaient élancées pour 41 minutes de course. Malgré le départ canon de Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado a pris la tête de la course dès le deuxième tour pour remporter cette quatrième manche de Superprestige. Elle devance Lucinda Brand, +26″ et Marion Norbert Riberolle, +1:11″. Après avoir remporté le Superprestige de Niel et la Coupe du monde de Termonde la semaine dernière, Alvarado continue sur sa lancée.

Le classement du Superprestige de Merkplas Femmes

Ceylin del Carmen Alvarado Lucinda Brand Marion Norbert Riberolle

Chez les hommes, après avoir dominé les trois premières manches, Eli Iserbyt a pris la deuxième place, 1:36″ derrière Joris Nieuwenhuis, qui a mené la course de bout en bout. À 27 ans, le Néerlandais de la Baloise Trek Lions décroche sa première victoire sur une manche de Superprestige. Niels Vandeputte complète le podium à 1:45″. Iserbyt conserve la tête du classement général, 20 points devant Laurens Sweeck.

Le classement du Superprestige de Merkplas Hommes