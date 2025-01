Pour son deuxième Cyclo-cross de la saison, Wout van Aert a remporté la septième manche du Superprestige à Gullegem.

Wout van Aert a remporté, ce dimanche, la Superprestige de Gullegem. Pour sa deuxième rendez-vous de l’hiver, le coureur de la Visma | Lease a Bike a réalisé la course aux avants postes. Dans le dernier tour, il a profité des erreurs d’Iserbyt pour s’envoler vers la victoire. Iserbyt prend la deuxième place devant son coéquipier Michael Vanthourenhout, qui complète le podium. Niels Vandeputte conserva la tête du classement général.

The Battle of Belgium 🇧🇪 Wout van Aert wins in Gullegem, after a great battle with Eli Iserbyt 🏆👏 #Superprestige pic.twitter.com/uJEUz9xy6s — Eurosport (@eurosport) January 4, 2025

Chez les femmes, une heure et demie plus tôt, Lucinda Brand s’est imposée. Malgré un départ plutôt compliqué, la championne des Pays-Bas est revenue à l’avant de la course avant de distancer tout le monde dans le dernier tour. Elle devance Ceylin Del Carmen Alvarado et Zoe Backstedt. Brand prend la tête du général, un point devant Alvarado.