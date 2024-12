En l’absence de Wout van Aert, malade, Mathieu van der Poel a remporté le Superprestige de Mol devant Laurens Sweeck.

Deuxième Cyclo-cross de la saison et deuxième victoire pour Mathieu van der Poel. Après sa victoire écrasante ce dimanche sur la Coupe du monde de Zonhoven, le champion du monde a été plus patient et a attendu le quatrième tour avant de placer son accélération. Mais cette fois-ci, le Néerlandais n’est pas seul puisque Laurens Sweeck (Crelan – Corendon) parvient à le suivre. Dans le sixième tour, Van der Poel en remet et profite d’une petite erreur du Belge pour creuser l’écart et s’envole vers la victoire. Il devance Laurens Sweeck et Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal), qui complète le podium.

Another day of Mathieu van der Poel making cycling look easy 🫡 pic.twitter.com/gkAzlVJMu8 — Eurosport (@eurosport) December 23, 2024

Chez les femmes, une heure et demie avant les hommes, Ceylin Del Carmen Alvarado (Fénix-Deceuninck) a pris le meilleur sur sa rivale Lucinda Brand (Baloise Trek Lions). Cette quatrième victoire en cinq manches du Superprestige disputées cette saison et compte désormais deux points d’avance sur Lucinda Brand en tête du classement général.