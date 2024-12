Au terme d’un final irrespirable, Laurens Sweeck a remporté le Superprestige de Diegem devant Niels Vandeputte et Thibau Nys.

Sur la course hommes, le suspense a été total. Au passage sous la cloche, à un tour de l’arrivée, ils sont encore sept coureurs encore en lice pour la victoire. Dans les derniers hectomètres, Thibau Nys tente le tout pour le tout, mais ne parvient pas à se défaire de Laurens Sweeck. Ce dernier vire en tête dans la dernière ligne droite tandis que Nys déchausse et échoue à la troisième place. 2ᵉ, Niels Vandeputte conforte sa place de leader au général.

SWEECK VINCE NELLA NOTTE DI DIEGEM 💪🚴🌑 Ultimo giro dalle mille emozioni, col belga che trionfa davanti a Vandeputte e Nys 🤩#EurosportCICLISMO #Ciclocross #Superprestige #Diegem #Sweeck pic.twitter.com/qqIphCuvxo — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 30, 2024

À 18 heures, les femmes se sont élancées pour huit tours de course. En l’absence de Puck Pieterse, malade, on a assisté à un beau duel entre Lucinda Brand et Ceylin del Carmen Alvarado. La championne des Pays-Bas a fait parler sa puissance sur une section plus plate pour faire la différence sur sa compatriote. Alvarado est 2ᵉ, devant Inge van der Heijden, qui complète le podium. Au classement général, Brand revient à un point d’Alvarado.