En l’absence de Mathieu van der Poel, Wout Van Aert a remporté le Superprestige d’Heusden-Zolder devant Eli Iserbyt.

Après la 10ᵉ manche de la Coupe du monde de Cyclo-cross à Gavere ce mardi, les crossmen avaient de nouveau rendez-vous ce mercredi à l’occasion du Superprestige d’Heusden-Zolder, en Belgique. Battue hier pour la première fois de la saison par Puck Pieterse, Fem van Empel s’est imposée sur la course Femmes. Malgré une chute dans le troisième tour, la championne du monde a devancé sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado au sprint. Inge van der Heijden complète le podium.

"What a BATTLE!" ⚔️

Fem van Empel and Ceylin del Carmen Alvarado sprint to the finish in Heusden-Zolder! 🏁#CXWorldCup pic.twitter.com/CiNdgkEhtr

