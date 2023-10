Coup d’envoi du Superprestige Cyclocross : Eli Iserbyt triomphe à Overijse, Fem van Empel remporte le titre féminin

Le Superprestige de cyclocross a démarré en fanfare ce dimanche à Overijse, avec Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) et Fem van Empel (Jumbo-Visma) qui ont su tirer leur épingle du jeu dans leurs catégories respectives. Un duel serré a marqué la course masculine, tandis que van Empel a dominé la course féminine, signant ainsi sa troisième victoire de la saison.