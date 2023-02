Le coureur belge Eli Iserbyt de l’équipe Pauwels Sauzen-Bingoal a remporté le dernier cyclocross du X2O Trophy à Bruxelles ce dimanche. Il a devancé son coéquipier Michael Vanthourenhout et Lars van der Haar. Iserbyt s’est également adjugé le classement général du X2O Badkamers Trofee.

Kevin Kuhn et Lars van der Haar ont pris un départ rapide sur le terrain de l’Université libre de Bruxelles. À la fin du premier tour, Eli Iserbyt et van der Haar étaient en tête de la course. Michael Vanthourenhout et Jens Adams ont rejoint les leaders. Adams a rapidement été distancé, les coureurs de l’équipe Pauwels Sauzen-Bingoal ont attaqué tour à tour. Van der Haar a cédé sous les attaques d’Iserbyt et Vanthourenhout. À mi-parcours, Van der Haar a dû se résoudre à abandonner. Iserbyt a progressivement creusé l’écart avec van der Haar et Vanthourenhout. Ce dernier a joué le rôle de coéquipier idéal en s’accrochant à la roue du Néerlandais. Iserbyt a consolidé son avance. Derrière lui, Vanthourenhout et van der Haar se sont livrés une lutte sans merci.

Iserbyt remporte pour la deuxième fois de sa jeune carrière le classement général du X2O Badkamers Trofee. Il devance van der Haar et Vanthourenhout après huit courses.

Fem Van Empel domine chez les femmes

La reine du cyclo-cross Fem Van Empel a terminé sa saison en beauté. Elle a triomphé sur la dernière épreuve du X2O Trophy et a également remporté la victoire finale du classement général de la Soudal Ladies Trophy. Lucinda Brand et Annemarie Worst ont complété le podium. Ceylin Alvarado a terminé quatrième après un incident au départ.

Dans la lutte pour le classement général de la Soudal Ladies Trophy, Fem Van Empel est arrivée sur la scène de Bruxelles avec une avance rassurante de presque deux minutes sur Lucinda Brand et Alvarado.

Il y a eu de l’agitation au départ. Les feux de départ sont restés au rouge. Une grande partie du peloton est partie après le signal de sifflet soudain du président du jury. Ceylin Alvarado en a été la victime. Elle est restée debout pendant plusieurs secondes et a dû rejoindre le peloton depuis l’arrière.

La cycliste néerlandaise Fem Van Empel, leader du peloton, a mené le premier tour. Lucinda Brand était la seule à pouvoir s’accrocher à elle. Alvarado a commencé à attaquer avec fougue dans le premier tour et a rapidement fait son chemin vers le top 5. Mais elle a payé cher cette rapide ascension par la suite. Au troisième tour, Van Empel a accéléré. Van Empel s’est éloignée de Brand seconde après seconde. Derrière elles, Annemarie Worst, la gagnante de Sint-Niklaas, s’est battue pour la troisième place. À mi-parcours de la course, le classement était presque établi.

Van Empel a remporté la victoire du jour en solitaire. Brand et Worst ont complété le podium du jour. Van Empel a également remporté la victoire finale de la Soudal Ladies Trophy. Brand et Alvarado ont terminé respectivement deuxième et troisième au classement général après huit manches.