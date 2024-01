Mathieu Van der Poel a écrasé le X2O Badkamers Trofee de Baal en reléguant son dauphin Wout Van Aert à près de deux minutes.

Mathieu Van der Poel commence 2024 comme il a fini 2023. Le champion du monde a réalisé une nouvelle démonstration ce lundi à Baal lors du X2O Badkamers Trofee. Malgré un bon début de course de Wout Van Aert, le Néerlandais a fait la différence dans le deuxième tour de course. Impressionnant, Van der Poel a vite creusé l’écart pour décrocher une huitième victoire en huit courses cette saison. Il devance Wout Van Aert, qui termine à près de deux minutes. Pim Ronhaar complète le podium.

Ook in de modder is er momenteel niets te doen aan @mathieuvdpoel . De wereldkampioen nam in Baal al in de tweede ronde afscheid van de tegenstand en reed solide naar de overwinning.#X2ObadkamersTrofee #GPSvenNys #veldrijden #cyclocross pic.twitter.com/j8MPCEasvq

— X²O Badkamers Trofee (@X2OTrofee) January 1, 2024