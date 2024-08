Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour de France Femmes. Sous la pluie et sur un tracé semblable au final de Liège-Bastogne-Liège, Demi Vollering (SD Worx – Protime) a fait le forcing dans la dernière difficulté du jour, la Côte de la Roche-aux-Faucons. Seules Puck Pieterse et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) sont capables de suivre la maillot jaune.

Le trio collabore bien dans le final et creuse l’écart sur le principal groupe de poursuivantes. Au terme des 122,7 kilomètres de course, Pieterse s’impose à la photo finish dans les rues de Liège devant Vollering. Après avoir anticipé le sprint, Katarzyna Niewiadoma prend la 3ᵉ place. Demi Vollering conforte son maillot jaune de leader et compte désormais 22″ d’avance sur Pieterse.