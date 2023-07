Demi Vollering (Team SD Worx) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour de France Femmes. Dès le Col d’Aspin, Annemiek van Vleuten (Movistar Team) passe à l’offensive, seulement suivie par Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) et Demi Vollering, qui ne relaie pas ses deux concurrentes. Niewiadoma profite du marquage entre les deux grandes favorites et s’en va seule dans la descente. La Polonaise aborde le col du Tourmalet avec 1 minute d’avance sur le groupe des favorites.

⏪ Relive the last KM, with 🇳🇱 @demivollering claiming the stage victory and the lead on the general classification! ⏪ Revivez le dernier KM et la victoire de 🇳🇱 @demivollering qui s'empare du @MaillotjauneLCL !#TDFF2023 #WatchTheFemmes @GoZwift pic.twitter.com/9YeoPlwzvg — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 29, 2023

À moins de 6 kilomètres du sommet, Demi Vollering accélère et distance toutes ses concurrentes, dont van Vleuten. La Néerlandaise dépose Niewiadoma et s’en va seule décrocher une victoire de prestige au sommet du Tourmalet. Sous un épais brouillard, elle devance Katarzyna Niewiadoma, +1:58″ et Annemiek van Vleuten, +2:34″. Au classement général, Vollering s’empare du maillot jaune et compte une avance confortable à la veille du contre-la-montre final. Niewiadoma est 2ᵉ du général à 1:50″, devant van Vleuten, 3ᵉ à 2:28″.

La réaction de Demi Vollering

« Dans l’équipe, on s’est dit : ‘Ne parlons pas de secondes, mais plutôt de minutes.’ Je voulais prendre le plus de temps possible et je suis contente de l’avoir fait pour mon équipe. J’ai dit à Annemiek [van Vleuten] que ce n’était pas à moi de rouler avec elle parce que j’avais des coéquipières derrière, et si les filles voulaient distancer Lotte [Kopecky], c’était à elles de s’en charger. À un moment, je l’ai senti et j’y suis allée. Avec la brume, je savais que si creusais un écart rapidement, elles ne pourraient pas me voir. J’y suis allée à fond et je ne me suis jamais retournée. Quand j’ai franchi la ligne, j’étais juste heureuse que ce soit fini, que j’y sois parvenue. »

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de France Femmes

Demi Vollering Katarzyna Niewiadoma Annemiek van Vleuten

