Emma Norsgaard (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Tour de France Femmes. Trois coureuses ont pris la bonne échappée du jour en début d’étape : Emma Norsgaard, Agnieszka Skalniak-Sójka (Canyon//SRAM Racing) et Sandra Alonso (CERATIZIT-WNT Pro Cycling). Les trois femmes collaborent parfaitement et comptent toujours 40″ d’avance sur le peloton à 10 kilomètres de l’arrivée. À l’avant, Emma Norsgaard attaque à 500 mètres de l’arrivée et résiste au retour du peloton dans les tout derniers mètres. Elle devance Charlotte Kool (Team DSM) et Lotte Koepcky (Team SD Worx) qui conserve son maillot jaune.

⏪ A breathtaking final KM for @emmanorsgaard1, who gave himself the best late birthday present of all. ⏪ Un dernier KM haletant pour @emmanorsgaard1, qui s'offre le plus beau des cadeaux d'anniversaire, quelque peu en retard. #TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/DS2TfWsEZC — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 28, 2023

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour de France Femmes

Emma Norsgaard Charlotte Kool Lotte Kopecky

Les maillots distinctifs du Tour de France Femmes