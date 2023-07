Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM Racing) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour de France Femmes. Après le sommet de la côte de Laguépie, à 36 kilomètres de l’arrivée, Ricarda Bauernfeind passe à l’offensive. Elle sort du peloton en compagnie de Claire Steels (Israel Premier Tech Roland), qui peine à suivre l’Allemande et finit par décrocher. À 10 kilomètres de l’arrivée, Bauernfeind compte toujours une quarantaine de secondes d’avance sur le groupe maillot jaune, emmené par Marlen Reusser (Team SD Worx).

⏪ A magistral solo run to crown Ricarda Bauernfeind, the youngest TDFFaZ stage winner in history. ⏪ Un solo magistral pour couronner Ricarda Bauernfeind, la plus jeune vainqueure d'étape TDFFaZ de l'histoire. #TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/9RZqBXoVz8 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 27, 2023

À 5 kilomètres de l’arrivée, Marlen Reusser et Liane Lippert (Movistar Team) sortent en contre mais sont toujours à plus de 20″ de Bauernfeind à 3 kilomètres de l’arrivée. L’Allemande de 23 ans réalise un numéro. Elle s’impose en solitaire et s’offre une victoire de prestige à Albi. Elle devance Marlen Reusser et Liane Lippert. Lotte Kopecky pend la 4ᵉ place de l’étape et conserve son maillot jaune de leader.

La réaction de Ricarda Bauernfeind

« Pour être honnête, je n’arrive pas y croire, c’est juste incroyable. J’ai eu le soutien de mes coéquipières, depuis la voiture derrière, de tous les partenaires… Chacun m’a aidé et supporté. C’était une incroyable course d’équipe. Au début, nous avons dû rouler derrière l’échappée, car nous n’avions personne dedans. Mes coéquipières ont fait un travail fantastique. Ensuite, c’était à moi de jouer. J’ai essayé d’attaquer, et ça a marché. C’est fantastique. Avec l’équipe, on attendait cette grande victoire depuis le début de l’année. Maintenant, nous l’avons ! »

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de France Femmes

Ricarda Bauernfeind Marlen Reusser Liane Lippert

Les maillots distinctifs du Tour de France Femmes