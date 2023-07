Pour cette 5ᵉ étape du Tour de France Femmes, le peloton s’élancera d’Onet-le-Château et prendra la direction d’Albi pour une étape longue de 126,1 kilomètres. La côte de Najac (2,1 km à 7,4%) et la Côte de Laguépie (1,5 km à 9%) pourraient faire des dégâts, mais se situent à plus de 40 kilomètres de l’arrivée. On devrait assister à un sprint pour l’arrivée du peloton dans la préfecture du Tarn.

Nos favorites : Lorena Wiebes, Charlotte Kool, Marianne Vos, Lotte Kopecky.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 10 sur France 2 et 15 h 20 sur Eurosport 1.