Demi Vollering (SD Worx – Protime) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour de France Femmes. À 54 km de l’arrivée, sur les dernières pentes du Col du Glandon, Demi Vollering passe à l’offensive et fait craquer la maillot jaune Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing). Seule Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) parvient à suivre Vollering.

#TDFF2024 | 🔥 L’attaque de Demi Vollering ! 🇳🇱 La coureuse hollandaise débute lance sa remontada à 53 km de l’arrivée ! 📺 L’étape en direct : https://t.co/I7siuHGxoP pic.twitter.com/mLFSpPasPI — francetvsport (@francetvsport) August 18, 2024

Sur les pentes de l’Alpe d’Huez, Rooijakkers ne relaie pas Vollering, tandis que Niewiadoma ne lâche rien et reprend du temps au duo de tête. À 2,5 km de l’arrivée, Rooijakkers attaque, mais Vollering s’accroche et s’impose au sommet de l’Alpe d’Huez. Elle devance Pauliena Rooijakkers et Evita Muzic (FDJ-Suez). Katarzyna Niewiadoma prend la 4ᵉ place et sauve son maillot jaune, pour quatre secondes. À 29 ans, la Polonaise remporte le Tour de France Femmes devant Demi Vollering et Pauliena Rooijakkers.

#TDFF 🏆🇵🇱 KATARZYNA NIEWIADOMA REMPORTE CETTE TROISIÈME ÉDITION DU TOUR DE FRANCE FEMMES ! AU BOUT DU SUSPENSE, AU BOUT DE CETTE DERNIÈRE ÉTAPE, AU BOUT DE CE TOUR PLEIN DE SURPRISES. POUR QUELQUES PETITES SECONDES. 📺 Suivez le direct : https://t.co/I7siuHGxoP pic.twitter.com/kBYeFKhO0v — francetvsport (@francetvsport) August 18, 2024

Le classement de la 8ᵉ étape du Tour de France Femmes

Demi Vollering Pauliena Rooijakkers Evita Muzic

