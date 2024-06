Le Tour de France Femmes 2025 s’élancera depuis Vannes, en Bretagne. Les coureuses s’élanceront non pas pour 8, mais 9 étapes !

🔥 A Grand Départ from Vannes before crossing the Finistère the next day, the #TDFF2025 will then return to Morbihan for the 3rd stage and a total of 9 stages on the menu for the 2025 edition! 💛

🔥 Un Grand Départ de Vannes avant de traverser le Finistère le lendemain, le… pic.twitter.com/MnM6AjK8wU

— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) June 10, 2024