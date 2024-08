Le Tour de France Femmes 2024 s’élance ce lundi 12 août. Voici le parcours et les favorites de cette troisième édition.

La troisième édition du Tour de France Femmes a lieu du 12 au 18 août. La course marque un nouveau chapitre avec son premier Grand Départ depuis l’étranger, honorant ainsi le parcours du Tour masculin de 1954. Le peloton élite mondial embrassera l’aventure néerlandaise, avec une première étape dynamique menant à La Haye, suivie de deux demi-étapes captivantes, incluant une course en ligne de 67 km le matin et un contre-la-montre individuel de 6,3 km dans l’après-midi, mettant en avant le Pont Erasme et le cœur vivant de la ville de Rotterdam.

Après des sprints palpitants aux Pays-Bas, le peloton se dirigera vers des terrains classiques évoquant l’Amstel Gold Race et la Doyenne des Classiques. Le week-end final projette les coureuses dans une bataille alpine décisive, débutant par une rude étape au Grand-Bornand et totalisant 3 100 mètres de dénivelé positif. Le lendemain, l’étape reine de 150 km les mènera du col du Glandon jusqu’à l’ascension légendaire de l’Alpe d’Huez, qui promet une lutte acharnée pour la victoire finale.

Le parcours du Tour de France Femmes 2024

1ʳᵉ étape : Rotterdam → The Hague (123 km)

Marion Rousse : Après une boucle de 40 km et deux passages dans un long et tout nouveau tunnel sous les eaux, inauguré pour l’occasion, les concurrentes aborderont des portions planes, souvent exposées au vent, entre champs de tulipes et zones urbaines. Les cinq derniers kilomètres, larges et sans pièges, amèneront sur la ligne droite d’une avenue propice à un sprint massif.

2ᵉ étape : Dordrecht → Rotterdam (67,9 km)

Marion Rousse : Avec deux étapes en une seule journée, les coureuses redonneront corps à une tradition abandonnée depuis 1991 par le Tour de France. Cette course en ligne matinale, brève mais intense, sera soumise aux aléas du vent et d’incessants changements de direction. Pour un probable sprint à l’arrivée jugée sur Boompjes, une large avenue bordée de gratte-ciel.

3ᵉ étape (CLM individuel) : Rotterdam → Rotterdam (6,3 km)

Marion Rousse : Ce chrono court et intense devrait convenir à celles qui font parler leur puissance. Seuls les deux grands ponts, Érasme et Guillaume, proposeront un léger relief et, malgré quelques virages en angle droit, en passant devant l’hôtel de ville et le musée maritime, au long de grands boulevards, la vainqueure pourrait frôler les 50 km/h de moyenne.

4ᵉ étape : Valkenburg → Liège (122,7 km)

Marion Rousse : En cumulant les difficultés de l’Amstel Gold Race (Geulhemmerberg et Bemelerberg par deux fois, plus le Cauberg) et celles de Liège-Bastogne-Liège, l’étape sera très éprouvante. À l’arrivée quai des Ardennes, le final, abordé par le Mont-Theux (2,8 km à 5,6 %), aura mis à mal le peloton au fil des côtes de la Redoute, des Forges et de la Roche-aux-Faucons.

5ᵉ étape : Bastogne → Amnéville (152,5 km)

Marion Rousse : En cumulant les difficultés de l’Amstel Gold Race (Geulhemmerberg et Bemelerberg par deux fois, plus le Cauberg) et celles de Liège-Bastogne-Liège, l’étape sera très éprouvante. À l’arrivée quai des Ardennes, le final, abordé par le Mont-Theux (2,8 km à 5,6 %), aura mis à mal le peloton au fil des côtes de la Redoute, des Forges et de la Roche-aux-Faucons.

6ème étape : Remiremont → Morteau (159,2 km)

Marion Rousse : Depuis Remiremont et son cadre riant, en remontant la vallée de la Moselle, le peloton traversera le fief – Melisey – puis la ville natale – Lure – de Thibaut Pinot. Après le magnifique cirque de Consolation, première difficulté du massif du Jura, le parcours offrira ensuite deux rampes de lancement (5,5km à 5,6% puis 1,8 km à 6,9 % de moyenne) vers l’arrivée.

7ᵉ étape : Champagnole → Le Grand-Bornand (166,4 km)

Marion Rousse : L’étape la plus longue de cette édition 2024 sera d’abord animée par quelques petites difficultés et, surtout, le long col de la Croix de la Serra (12km à 5,1%), dès la sortie de Saint-Claude. Et se conclura par une arrivée inédite et pentue au Chinaillon (7km à 5,1 %), un hameau authentique qui étale ses vieux chalets au flanc du col de la Colombière.

8ᵉ étape : Le Grand-Bornand → Alpe d’Huez (149,9 km)

Marion Rousse : Une vraie belle étape de montagne avec deux grosses ascensions : celle du toit de cette 3ᵉ édition du Tour de France Femmes avec Zwift, le col du Glandon (1 924m) par son versant le plus dur (19,7 km à 7,2 %) ; puis, pour l’arrivée finale, les mythiques 21 lacets de l’Alpe d’Huez, au long desquels se dessinera définitivement le profil de la lauréate 2024.

Les favorites du Tour de France Femmes 2024 :





Demi Vollering (SD Worx – Protime) ★★★★★





Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing) ★★★





Riejanne Markus (Team Visma | Lease a Bike) ★★★





Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL) ★★





Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) ★★





Gaia Realini (Lidl-Trek) ★





Evita Muzic (FDJ-Suez) ★