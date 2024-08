Demi Vollering (SD Worx – Protime) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour de France Femmes. Après la victoire de Charlotte Kool quelques heures plus tôt, les cyclistes s’élançaient pour un contre-la-montre individuel de 6,3 km dans les rues de Rotterdam. Demi Vollering a réalisé le meilleur temps en 7:25″, à près de 51 km/h de moyenne. Elle devance Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing) et Loes Adegeest (FDJ-Suez). Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team) termine 4ᵉ, tandis que la championne olympique de la discipline, Grace Brown (FDJ-Suez), a été victime d’une crevaison. Demi Vollering s’empare du maillot jaune, 03″ devant sa coéquipière Lorena Wiebes.

