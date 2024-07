Grace Brown (Australie) a remporté, ce samedi, le CLM des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur le tracé humide de 32,4 km dans les rues de la capitale, l’Australienne a signé le meilleur temps en 39:28″, à plus de 49 km/h de moyenne. Alors qu’elle était passée à 05″ derrière Brown au premier point intermédiaire, Chloe Dygert (États-Unis) a chuté avant le deuxième pointage, abandonnant tout espoir de titre olympique. À 32 ans et pour sa dernière saison chez les professionnelles, Grace Brown décroche le titre olympique du contre-la-montre. Elle devance Anna Henderson (Grande-Bretagne), +1:31″, et Chloe Dygert, +1:32″. Juliette Labous (France) termine au pied du podium, à 1:41″.

Le classement du CLM des JO 2024 Femmes

Grace Brown Anna Henderson Chloe Dygert

