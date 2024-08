Remco Evenepoel (Belgique) a remporté, ce samedi, la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris 2024. À 90 kilomètres de l’arrivée, alors que l’échappée matinale ne comptait plus que 2 minutes d’avance sur le peloton, Ben Healy (Irlande) relance l’allure, suivi d’Alexey Lutsenko (Kazakhstan). À peine arrivé dans les rues de Paris pour le final de cette course en ligne, un groupe de sept coureurs se détache à l’avant du peloton avec Valentin Madouas (France), Nils Politt (Allemagne), ou encore Michael Woods (Canada).

Déjà légendaire : quand Mathieu van der Poel lance son attaque à Montmartre 🤩#Paris2024, à suivre en intégralité sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/wfyCoZ1HiH — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 3, 2024

Dans la première ascension de la butte Montmartre, Mathieu van der Poel (Pays-Bas) place une attaque, mais ça se regroupe au sommet. Sur une partie plus roulante, Remco Evenepoel place une grosse attaque et revient seul sur le groupe à l’avant de la course. Devant, le Belge fait le ménage et seul Valentin Madouas s’accroche à la roue du coureur de la Soudal Quick-Step. À 15 kilomètres de l’arrivée, dans un faux plat montant, Evenepoel fait craquer Madouas craque et s’envole vers le titre olympique.

#Paris2024 🚴 💥ATTAQUE DE REMCO EVENEPOEL … qui laisse sur place le Français Valentin Madouas ! Il faut assurer l’argent 😬 📺 La course en direct ici : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/2DOKZzIeSB — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

Malgré une crevaison à moins de 4 km de l’arrivée, Evenepoel change de vélo et s’impose en solitaire. Déjà sacré champion olympique du contre-la-montre la semaine dernière, Remco Evenepoel réalise le doublé historique et devient le premier coureur de l’histoire à réaliser cette performance. Derrière, Mathieu van der Poel n’a pas réussi à distancer Wout van Aert (Belgique), qui ne relayait pas son rival avec la présence de son compatriote à l’avant de la course. Après avoir résisté au retour d’un groupe de poursuivants, Valentin Madouas prend la 2ᵉ place, devant Christophe Laporte, qui prend la médaille de bronze après un regroupement dans les derniers mètres.

#Paris2024 😱OH LA FRAYEUR POUR REMCO EVENEPOEL !

Le Belge a crevé à 4 km de l’arrivée mais repart rapidement 🥵 📺 La course en direct ici : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/sckyZMyYgS — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

Le classement de la course en ligne des JO 2024

Remco Evenepoel Valentin Madouas Christophe Laporte

😍 Ces images extraordinaires : Remco Evenepoel est sacré champion olympique avec la tour Eiffel en toile de fond, Valentin Madouas et Christophe Laporte l’accompagnent sur le podium !#Paris2024, c’est en intégralité sur Eurosport pic.twitter.com/9Z7EhCOstX — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 3, 2024

