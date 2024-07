Tom Pidcock (Grande-Bretagne) a remporté, ce lundi, le cross-country VTT des Jeux Olympiques de Paris 2024. Après un début de course plutôt calme, un duo se détache dans le deuxième tour suite à l’accélération de Tom Pidcock. Seul Victor Koretzky (France) est capable de suivre la roue du Britannique. Le coureur d’Ineos Grenadiers est victime d’une crevaison à la mi-course et repart à 37″ du Français, désormais seul en tête.

La crevaison de Tom Pidcock ! La roue avant du Britannique est à plat et ça fait les affaires de Victor Koretzky, qui est maintenant seul en tête !

Dans le septième tour de course, Tom Pidcock produit son effort et revient sur Koretzky, tout comme Alan Hatherly (Afrique-du-Sud) qui est parvenu à suivre le Britannique. Pidcock tente de faire craquer Koretzky mais le Français s’accroche et finit par contrer ! Mais le champion olympique sortant revient et finit par passer dans les derniers instants, en dépassant son rival dans la descente, après avoir choisi une trajectoire différente. À 24 ans, Pidcock décroche son deuxième titre olympique devant Victor Koretzky, médaillé d’argent, et Alan Hatherly, en bronze.

QUEL FINAL CRUEL POUR VICTOR ! Au terme d'un duel extrêmement accroché, le Britannique Tom Pidcock prend le meilleur sur Victor Koretzky et s'en va glaner sa médaille d'or ! Quelle course …

Le classement du VTT cross-country des JO 2024 Hommes

Tom Pidcock Victor Koretzky Alan Hatherly

