La Belgique vient de dévoiler son équipe pour les JO 2024 avec Remco Evenepoel et Wout van Aert, qui seront alignés sur le CLM et la course en ligne.

Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) seront les deux leaders de la Belgique lors des prochains Jeux Olympiques. Les deux stars du cyclisme, qui vont disputer le Tour de France, doubleront avec le contre-la-montre quelques jours plus tôt. Sur la course en ligne, ils seront accompagnés de Jasper Stuyven (Lidl-Trek) et de Tiesj Benoot ((Visma | Lease a Bike).

La sélection belge pour les JO 2024

CLM :

Wout van Aert

Remco Evenepoel

Course en ligne :